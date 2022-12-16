Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка прокомментировал массовое отравлении этанолом в Сланцах

В России насчитывается около 160 тысяч населённых пунктов, из которых в 70 тысячах вообще невозможно приобрести легальный алкоголь.

Эксперт прокомментировал массовое отравление суррогатным алкоголем, произошедшее в Сланцевском районе Ленинградской области, где, по данным властей региона, уже зафиксирована гибель 19 человек. Причины регулярных случаев подобного рода в России объяснил "Петербургскому дневнику" глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Черниговский указал, что массовые отравления связаны с высокими ценами на легальный алкоголь в стране, отметив, что стоимость алкоголя превышает реальные доходы примерно 20 миллионов россиян. Одновременно существует обширный рынок нелегальных спиртосодержащих напитков и "гаражного алкоголя", которые продаются намного дешевле легальных аналогов.

Специалист обратил внимание на разницу в цене: минимальная розничная стоимость полулитровой бутылки легальной водки составляет 349 рублей, тогда как в сети интернет "гаражную" водку можно приобрести за 140-150 рублей, а пол-литра самогона – за 90-100 рублей. Эта значительная разница создает высокий спрос среди малообеспеченных слоев населения, стремящихся удовлетворить свою привычку пить.

Черниговский подчеркнул, что в России насчитывается около 160 тысяч населённых пунктов, из которых в 70 тысячах вообще невозможно приобрести легальный алкоголь. Чаще всего жители таких районов потребляют самодельный самогон или "гаражный алкоголь", употребление которого нередко приводит к трагедиям вроде случая в Адлере, где от чачи, содержащей метиловый спирт, умерли десятки людей.

Эксперт выразил уверенность, что подобные инциденты повторяются ежегодно из-за совокупности факторов: строгих законодательных норм в сфере торговли легальным алкоголем и низкого уровня соблюдения существующих ограничений. По его словам, власти периодически повышают акцизы на алкоголь, одновременно рапортуя о снижении потребления алкоголя россиянами, однако реальная причина падения объемов продаж кроется в повышении налогов и увеличении пошлин на импортируемый алкоголь.

Черниговский предложил несколько способов решения проблемы массовых отравлений низкокачественным алкоголем. Прежде всего, он призвал приостановить дальнейшее повышение акцизов и налогов на алкоголь, особенно на дешёвые сорта, где налоговая нагрузка достигает 75% стоимости. Помимо этого, он рекомендовал усилить контроль за рынком этилового и медицинского спирта, являющегося основным источником сырья для нелегального производства алкоголя. Наконец, специалист посоветовал повысить исполнительскую дисциплину в отношении действующих ограничительных мер на алкогольном рынке.

Фото: Pxhere