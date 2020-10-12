В Сланцах скончались семь человек от отравления суррогатным алкоголем

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В городе Сланцы за последние 48 часов погибли семеро человек, которые отравились некачественным спиртосодержащим напитком. Трое других местных жителей, среди которых две женщины и один мужчина, находятся в больнице с тяжёлыми интоксикациями организма. Эту информацию подтвердили Piter.tv в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Отравления произошли как в городской черте Сланцев, так и в близлежащей деревне Гостицы. Полиция задержала предполагаемого продавца смертельно опасного алкоголя — мужчину преклонного возраста, проживающего в данном населённом пункте. Среди жертв инцидента оказалась и жена торговца, ей 75 лет. Самый молодой пострадавший — 37-летний мужчина.

В жилище задержанного найдены пустые ёмкости, вероятно использованные для хранения контрафактного спиртного. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Под руководством прокурора региона Сергея Жуковского районная прокуратура начала проверку инцидента массового отравления жителей Сланцевского района суррогатом. Проверяющие изучат обстоятельства трагедии, а также оценят соблюдение прав и свобод потерпевших лиц. Итогом проведённой прокуратурой проверки станет принятие необходимых правовых решений.

Действия правоохранительных органов признаны прокуратурой правомерными и обоснованными. Уже приняты процессуальные решения, согласно которым продавец суррогата задержан, рассматривается вопрос о содержании его под арестом.



