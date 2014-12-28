Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Сланцах возросло до 19 человек

Лабораторно доказано, что в восьми случаях непосредственной причиной гибели стал метанол.

Число жертв после употребления поддельного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области достигло 19 человек. Эту информацию распространила пресс-служба регионального правительства.

Согласно сведениям комитета здравоохранения Ленобласти, в сентябре в Сланцевском районе зарегистрировано 19 смертельных исходов, вызванных употреблением алкоголя. Лабораторно доказано, что в восьми случаях непосредственной причиной гибели стал метанол, указывается в заявлении.

Один пациент с диагнозом "отравление метанолом" продолжает оставаться в реанимации Сланцевской больницы, его состояние оценивается врачами как критически тяжёлое.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцах стало известно сегодня, 26 сентября. Органы правопорядка незамедлительно инициировали уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").

