Стали известны возможности нового хирургического корпуса больницы в Можайске

Хирургическое отделение Можайской больницы приводят в порядок, в следующем году оно займет помещения бывшего роддома на Амбулаторной улице. Там идет капитальный ремонт. Промежуточные результаты увидел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом пишет 360.ru.

Капитальный ремонт идет с опережением сроков. Стационар сможет принять 93 человека. В планах полностью заменить инженерные сети, входную группу, кровлю, фасад и окна. Также рабочие установят новые лифты и лестницы. Палаты для пациентов будут оборудованы индивидуальными санузлами и душевыми.

Предусмотрена и модернизация технической части, появится новое оборудование: аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и передвижной рентген. Также разделят потоки экстренных и плановых пациентов. Помощь смогут получить местные жители, гости из Наро-Фоминского и Рузского округов, а также городов Смоленской области.

