Память, которая объединяет: на Пискаревском кладбище прошла ежегодная акция "Памяти павших будьте достойны"

В Санкт-Петербурге накануне Дня Победы более 15 тысяч человек приняли участие в акции на Пискаревском кладбище.

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла ежегодная акция "Памяти павших будьте достойны", посвященная подвигу защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Уже более полувека она объединяет разные поколения жителей города, начиная от школьников и студентов заканчивая ветеранами.

Церемония началась с минуты молчания у монумента "Мать-Родина". По центральной аллее прошли ветераны, кадеты, представители власти и участники различных молодежных объединений.

Акция с каждым годом собирает все больше участников, сохраняя при этом свою главную задачу — не дать памяти стать формальностью.

Мы приехали сюда, чтобы почтить память героев, которые отдали жизнь за наше мирное небо. Лично я чувствую эту память, видя, сколько людей сегодня собралось. Как многие считают, что наше поколение потеряно, но я считаю, что мы чтим память и мы верим в наше доброе будущее. Алексей Каширин, ученик общеобразовательной школы-интерната государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения "Балтийский берег"

Традиция, зародившаяся как инициатива кадетского сообщества, со временем выросла в масштабное городское событие. Сегодня акция объединяет десятки тысяч участников и продолжает развиваться.

Это действительно традиция, которая объединяет людей разных поколений. С каждым годом участников становится больше. Начиналось все как региональный проект, а сегодня это крупная акция. Очень важно, что к ней активно присоединяется молодежь — это кадеты и школьники. Александр Коновалов, подполковник в отставке, методист отдела кадетского образования

Церемонию сопровождали стихи и музыкальные композиции, посвященные войне и жителям блокадного Ленинграда. В такой атмосфере очень тонко стоит вопрос о том, что сегодня значат слова "Памяти павших будьте достойны".

Фраза "Памяти павших будьте достойны" для меня означает, что надо быть здоровым физически, нравственно, духовно, все это объединяется в лице каждого гражданина от мала до велика. И то, что эта акция проводится вот уже не одно десятилетие, говорит о том, что от поколения к поколению эта идея противостоит тем недружественным идеям и помыслам, которые на Западе пытаются, сразить нас, но это у них не получается. Молодежь видит, что происходит, понимает и стоит на защите родного Отечества, России. Александр Коновалов, подполковник в отставке, методист отдела кадетского образования

Акция вновь показала, что память о подвиге ленинградцев остается живой не только в книгах и фильмах, но и в людях, которые ежегодно приходят на Пискаревское кладбище, чтобы сохранить эту связь времен.

