В петербургском аэропорту Пулково задержаны восемь рейсов на юг

Команда петербургского аэропорта Пулково оказывает поддержку пассажирам, которые ожидают вылетов на юг страны 8 мая. Организованы выдача воды и питания и размещение в гостиницах.

Дополнительная поддержка оказывается пассажирам особых категорий: семьям с детьми, ветеранам и маломобильным пассажирам. Пресс-служба Пулково

Скриншот: онлайн-табло Пулково

В Пулково доступны круглосуточная комната матери и ребенка, зона ожидания для маломобильных пассажиров, кресла-коляски и детские коляски. В настоящее время авиасообщение восстанавливается: более чем на два часа задержаны восемь рейсов.

Напомним, беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. В связи с этим приостанавливали работу 13 аэропортов.

