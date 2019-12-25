В петербургском аэропорту Пулково задержаны восемь рейсов на юг

Команда петербургского аэропорта Пулково оказывает поддержку пассажирам, которые ожидают вылетов на юг страны 8 мая. Организованы выдача воды и питания и размещение в гостиницах.
Дополнительная поддержка оказывается пассажирам особых категорий: семьям с детьми, ветеранам и маломобильным пассажирам.
В Пулково доступны круглосуточная комната матери и ребенка, зона ожидания для маломобильных пассажиров, кресла-коляски и детские коляски. В настоящее время авиасообщение восстанавливается: более чем на два часа задержаны восемь рейсов.
Напомним, беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. В связи с этим приостанавливали работу 13 аэропортов.
