В петербургском аэропорту Пулково задержаны восемь рейсов на юг
Сегодня, 16:41
Команда петербургского аэропорта Пулково оказывает поддержку пассажирам, которые ожидают вылетов на юг страны 8 мая. Организованы выдача воды и питания и размещение в гостиницах. 

Дополнительная поддержка оказывается пассажирам особых категорий: семьям с детьми, ветеранам и маломобильным пассажирам. 

В Пулково доступны круглосуточная комната матери и ребенка, зона ожидания для маломобильных пассажиров, кресла-коляски и детские коляски. В настоящее время авиасообщение восстанавливается: более чем на два часа задержаны восемь рейсов. 

Напомним, беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. В связи с этим приостанавливали работу 13 аэропортов. 

