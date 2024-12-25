В Пулково отменяют и задерживают рейсы на юг России
Сегодня, 11:21
В регионах объявили опасность беспилотных летательных аппаратов.

В пресс-службе петербургского Пулково заявили 8 мая, что в связи с приостановкой работы 13 аэропортов на юге России вносятся корректировки в расписание вылетов. В регионах объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. 

Просим пассажиров внимательно следить за сообщениями в терминале, онлайн-табло и отслеживать информацию от авиакомпаний.

Пресс-служба аэропорта Пулково 

На 10:00 отменено восемь рейсов, 15 перелетов перенесли. В терминале работают агенты по гостеприимству. Также в общей зоне круглосуточно доступны комната матери и ребенка и медицинская помощь. 

Дрон попал в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщили в Минтрансе. 

Ранее о самой массированной с начала года атаке на столицу заявил ее мэр. Сергей Собянин отметил, что рядом с Москвой сбили 61 БПЛА. 

