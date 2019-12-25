Москва: одна из самых массовых атак ВСУ с начала года

Перед столицей сбили 61 БПЛА.

О самой массированной с начала года атаке на столицу сообщает ее мэр. Сергей Собянин отметил, что рядом с Москвой сбили 61 БПЛА. А с полуночи 8 мая уничтожены еще 26 беспилотников. Все летательные аппараты обнаружили ПВО Министерства обороны.

Службы находятся на местах падения обломков. Их рекомендуют не трогать руками. Официальной информации о разрушениях и пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что перед 9 мая в Северной столице обновили разметку и помыли светофоры. А на пяти перекрестках Невского проспекта восстановили звуковое сопровождение для слабослышащих.

Кроме того, стало известно, что главный Парад страны не состоится в Ижевске. Глава региона назвал свое решение трудным, но подчернкул, что мера нужна для обеспечения безопасности жителей, ветеранов и детей.

Фото: Magnific