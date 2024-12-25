БПЛА попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону

Украинский беспилотник попал в здание "Аэронавигации Юга России". В связи с этим временно приостановлена работа 13 аэропортов, в том числе, в Астрахани, Волгограде, Минводах и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Минтранс РФ.

Уточняется, что персонал в безопасности, сейчас сотрудники проверяют состояние оборудования. В ближайшее время примут решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга с сокращенной частотой полетов.

Из центра "Аэронавигация Юга России" диспетчеры управляют воздушным движением: контролируют маршруты самолётов, координируют взлёты и посадки, следят за безопасной дистанцией между бортами и обеспечивают работу авиакоридоров.

Этот филиал считается одним из крупнейших региональных центров в стране. Он координирует полёты над югом России, включая маршруты к черноморским курортам, Северному Кавказу и части международных направлений.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали одну из самых массовых атак БПЛА с начала года.

