На время празднования Дня Победы в Петербурге установят более 100 бесплатных туалетов

Больше всего туалетов появится на Невском проспекте.

Петербургский "Водоканал" установит 137 бесплатных туалетов на время празднования Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 8 мая.

Так, 26 туалетов появятся на Дворцовой площади, два туалета – на площади Восстания, четыре – на Невском проспекте, 124, 20 туалетов – на Невском проспекте, 148, 10 – на Невском проспекте, 141, столько же – на Невском проспекте, 169, и 20 туалетов – на площади Александра Невского. Другие адреса: Павловская улица, 34 (пять туалетов), Металлострой, площадь Академика Глухих (три), парк Сосновка (шесть), Пушкин (10), Петергоф, Фабричная улица (шесть), Кронштадт: Якорная площадь (10), Кронштадтское шоссе, 5 (четыре), парк "Патриот" (один).

Адреса стационарных туалетов и график их работы можно посмотреть на специальной карте.

Ранее мы рассказывали о том, что к 9 мая в Петербурге обновили мосты, связанные с памятными местами.

Фото: пресс-служба "Водоканала" (архив)