Школьница оттаскала за волосы продавца в магазине на Парнасе в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Парнасе школьница напала на продавца в магазине. Об этом пишет 78.ru. На кадрах видно, как две ученицы перемещаются по торговому залу, а за ними приглядывает сотрудница.
Девочки попытались вынести из магазина вещи. Продавец встала у них на пути. Тогда одна из хулиганок избила женщину и вцепилась ей в волосы. Полиция начала искать родителей малолетних дебоширок.
