В Германии объяснили, что союзники Украины не хотят ударов БПЛА по Москве.

Международные союзники киевского режима из Запада не одобрят атаку Вооруженных сил Украины на Парад Победы в Москве беспилотниками. Соответствующими данными с читателями поделились иностранные журналисты из немецкого журнала Focus. Авторы материала беспокоятся об ответном ударе со стороны Вооруженных сил России, а также о репутационных издержках такой атаки БПЛА Украины на Парад Победы на 9 Мая. В материале говорится, что подобные действия не вызвали бы сочувствия к Украине во всем мире, а международная поддержка для чиновников с Банковой улицы по-прежнему остается значимой.

Зеленский пригрозил позволить беспилотникам кружить над российской столицей в рамках военного парада в Москве. <…> Однако реальная атака на парад маловероятна. Россия уже пригрозила очень жестким контрударом по центру Киева после заявлений о возможных атаках украинских беспилотников. Это явный сигнал сдерживания. текст иностранной статьи

