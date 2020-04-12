Ограничения для кикшеринга ввели в шести районах Петербурга перед 9 мая

Кикшеринговые сервисы ввели временные ограничения в шести районах города ради безопасности в праздничные дни. Запрет появился на картах в приложениях 6 мая.

Кикшеринговые сервисы ввели дополнительные зоны запрета для электросамокатов в Петербурге. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы. Изменения появились на картах в приложениях 6 мая. Временный запрет действует в четырех центральных районах города (кроме намыва Васильевского острова), а также на юге - в Московском районе и частично во Фрунзенском.

Зоны запрета есть в приложениях всех трех крупных операторов. В пресс-службе одного из операторов пояснили, что ограничения ввели ради безопасности и снимут после праздника. В Whoosh добавили, что в центре перекрывают улицы, становится много пешеходов, поэтому самокаты перестраивают работу, как и другой городской транспорт. Представители сервисов рекомендуют сверяться с картой, чтобы заранее знать, какие зоны нельзя пересекать. Запрет будет действовать до окончания праздников.

Фото: unsplash (Yiting He)