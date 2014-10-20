Эрмитаж откроется на час позже 7 мая из-за репетиции парада Победы

В четверг, 7 мая, на Дворцовой площади состоится генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим проходы к экспозиционным комплексам Государственного Эрмитажа могут быть временно перекрыты. Однако музей не будет сокращать общее время работы для посетителей. Главный музейный комплекс и Главный штаб откроются в 12:00 (вместо обычных 11:00) и будут работать до 19:00. Кассы комплексов на Дворцовой площади закроются в 18:00. Таким образом, музей просто сдвигает время открытия на час, но не урезает часы приема.

В этот день посетители главного музейного комплекса одними из первых увидят выставку картин Александра Осмёркина, приуроченную к Дню Победы. В Аполлоновом зале Зимнего дворца представят две картины, на которых художник запечатлел послевоенные виды музея вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

