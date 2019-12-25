Цены на лекарства в аптеках Петербурга взлетели на 17,5%

По данным аналитиков DSM Group, которые приводят "Ведомости Северо-Запад", в первом квартале 2026 года средняя стоимость упаковки лекарств в аптеках Петербурга достигла 564,7 рубля. За год этот показатель вырос на 17,5%.

При этом отмечается различная динамика цен на отечественные и импортные препараты. Стоимость российских лекарств за тот же период увеличилась на 24,7% и составила в среднем 433,8 рубля за упаковку. Зарубежные препараты подорожали на 9,2%, их средняя цена достигла 764,3 рублей.

Несмотря на рост цен, в натуральном выражении аптечные продажи падают. За первые три месяца 2026 года в Петербурге было реализовано 45,53 миллиона упаковок, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на отечественные лекарства сократился на 8,1% (до 27,5 миллиона упаковок), в то время как продажи импортных препаратов снизились незначительно — всего на 0,4% (до 18,03 миллиона пачек).

