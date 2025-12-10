Подпольный алкогольный цех в Петербурге: экономическая полиция изъяла более 1,2 тонны опасного суррогата

Цехи располагались в гаражах на Кубинской и Краснопутиловской улицах.

Экономическая полиция выявила и пресекла производство суррогатного алкоголя, который, по данным следствия, мог привести к гибели двух жителей Коммунара. Оперативники изъяли свыше 1200 литров спиртосодержащей жидкости, изготовленной в гаражах Московского района Петербурга.

Трагедия произошла 3 декабря, когда в полицию Гатчинского района поступило сообщение о смерти двух мужчин в квартире на улице Бумажников. Погибли 60-летний хозяин жилья и его 47-летний знакомый. На телах следов насильственной смерти не обнаружили, однако экспертиза установила в крови смертельную концентрацию этиленгликоля. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В ходе проверки оперативники установили, что мужчины приобретали спиртосодержащую жидкость у 72-летней местной жительницы. Во время обыска в ее доме изъяли емкости с алкоголем, образцы направлены на исследование.

Дальнейшая работа позволила выйти на организаторов подпольного производства — двух 50-летних жителей Петербурга, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Их задержали и доставили в полицию.

Цехи располагались в гаражах на Кубинской и Краснопутиловской улицах. Там правоохранители обнаружили 257 канистр суррогата общим объемом 1285 литров, пустую тару и самодельное оборудование для смешивания жидкости.

Все трое фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция продолжает устанавливать возможных соучастников и каналы распространения опасной продукции.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО