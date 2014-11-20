После массовых отравлений суррогатом в Ленобласти в СИЗО отправились шесть человек

Массовая продажа небезопасного алкоголя привела к гибели 25 человек в Сланцевском и Волосовском районах.

Шесть подозреваемых в производстве и сбыте суррогатного алкоголя, ставшего причиной гибели 25 человек, арестованы по решению судов Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, меру пресечения в виде заключения под стражу избрали Сланцевский и Волосовский городские суды.

Все обвиняемые проходят по делу о нарушении требований безопасности спиртосодержащей продукции, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследование было начато после массовых отравлений в сентябре 2025 года, когда в Сланцевском районе скончались 19 человек, а в Волосовском — 6. Всего по делу задержаны 14 человек, изъято более 1300 литров опасной продукции. Расследование продолжается, уточнили в следственных органах.

Напомним, что в результате употребления суррогатного алкоголя с метанолом в области погибли 25 человек. Пострадавшие проживали в Сланцевском, Волосовском и Кингисеппском районах. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ленинградской области.

Видео: Telegram / Следком Ленинградской области