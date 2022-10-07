В регионе изъято более 1300 литров опасной продукции, трое подозреваемых арестованы.

Число задержанных по делу об отравлениях суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 14 человек

Подзаголовок: В регионе изъято более 1300 литров опасной продукции, трое подозреваемых арестованы.

Прокуратура Ленинградской области сообщила о задержании 14 человек в рамках трёх уголовных дел, связанных с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем. В ходе обысков изъято более 1300 литров опасной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

При непосредственном надзорном сопровождении продолжаются обыски в местах сбыта и хранения. Рассмотрение ходатайств об аресте подозреваемых продолжится в судах прокуратура Ленинградской области

Всего в сентябре в результате отравлений метанолом скончались 25 жителей региона: 19 человек в Сланцевском районе, 6 — в Волосовском. Отдельные случаи гибели также зафиксированы в Кингисеппском районе. Были возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Piter.TV сообщал, что юрист объяснил возможные сроки по делу о массовом отравлении суррогатом в Ленобласти.

Видео: Telegram / Прокуратура Ленинградской области