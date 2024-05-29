Юрист объяснил возможные сроки по делу о массовом отравлении суррогатом в Ленобласти

Обвиняемым могут вменить статьи с наказанием до 10 лет лишения свободы.

Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области грозит до 10 лет лишения свободы. В интервью RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв пояснил, что обвинения будут зависеть от осведомлённости подозреваемых о составе продукции и тяжести последствий.

Если речь идёт о незаконном обороте метанолсодержащих жидкостей, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, — до десяти лет лишения свободы. Причинение смерти по неосторожности предусматривает до четырёх лет Иван Соловьёв, заслуженный юрист России

Он подчеркнул, что для первого задержанного, ранее судимого, это станет отягчающим обстоятельством. Ключевой задачей следствия юрист назвал установление осведомлённости продавцов: знали ли они, что распространяют метиловый спирт, или действовали как перепродавцы, считая продукт безопасным. Задача следствия — дойти до производителя смертельно опасной жидкости, добавил эксперт.

Напомним, в результате отравления суррогатом в Сланцевском и Волосовском районах погибли 25 человек. Задержаны восемь подозреваемых, изъято более 1000 литров опасной продукции.

Ранее Piter.TV сообщал, что

Фото: Piter.TV