В Петербурге перезахоронят 76 защитников Ленинграда найденных поисковиками

Останки 76 бойцов Красной армии найдены под Колпино и обретут покой в Петербурге.

В Санкт-Петербурге 10 октябре состоится торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 76 бойцов и командиров Рабоче-Крестьянской Красной армии, погибших при обороне Ленинграда.

Церемония пройдет на Керченском воинском кладбище в 13:00. Останки были обнаружены в ходе поисковой экспедиции "Ленинградский фронт", которая проходила в Колпинском районе с 12 по 25 сентября. В экспедиции участвовали комитет по молодежной политике, Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец", Поисковое движение России и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

Из 76 найденных останков 40 были обнаружены в ходе последней поисковой работы. Благодаря найденным личным предметам удалось установить имена нескольких бойцов.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия имеют важное значение для сохранения исторической памяти о защитниках города и передают уважение к подвигу тех, кто отдал жизнь за Ленинград.

Фото: Piter.TV