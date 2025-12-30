Фото раскопок: в Новгородской области обнаружили останки более 40 солдат

Останки 40 солдат и их личные вещи обнаружил студенческий отряд "Дорога памяти". Они проводят поисковые работы на местах сражений Великой Отечественной войны. Экспедиция стартовала 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса страны.

Бойцов опознали по именным медальонам. Среди них оказались Петр Петрович Сорокин из Приморского края, Гальян Гальянович Карагурин из Уфы, а также Петр Тимофеевич Тарасов из Свердловской области. На фото раскопок видно, что под землей обнаружили множество атрибутов того исторического периода, в том числе, каски, бутылки и противогазы.

Каждая такая находка – это шанс восстановить имена тех, кто считался пропавшим без вести. Пишет Минтранс РФ

Поисковые работы продолжатся до 4 мая. Каждый день экспедиции у ребят расписан по часам. Утром проходит завтрак и построение, днем проводятся поисковые работы, а заканчивается смена ужином у костра. Для обогрева в каждой палатке установлена дровяная печь, за которой следят посменно.

Ранее сообщалось об обезвреживании авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Фугасный снаряд ФАБ-100 чаще использовали в Красной армии. Такую же находку недавно уничтожили в Крыму.

