Дмитрий Песков сообщил о том, что ВСУ нацелились не только на Путина, но также и Дональда Трампа.

В Москве не ответили на вопрос о том, насколько атака беспилотников из киевского режима на государственную резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области отбросила назад переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 29 декабря сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля также не стал говорить о том,где находился сам глава нашего государства в момент атаки БПЛА ВСУ на резиденцию. По словам Дмитрия Пескова, инцидент был направлен не только против Владимира Путина, но также и в отношении американского лидера Белого дома Дональда Трампа, чтобы сорвать усилия политиков по дипломатии.

Эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению... Это террористический акт, который направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что ждет от 2026 года мира и процветания.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости