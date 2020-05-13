  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:24
153
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков заявил, что ждет от 2026 года мира и процветания

0 0

В Москве назвали главным желанием - это достижение мира.

Мир, здоровье и процветание остаются  главными ожиданиями от наступающего 2026 года.  Соответствующее заявление журналисту из Telegram-канала "Юнашев Live" сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков. Корреспондент задал чиновнику из Кремля вопрос о том, чего тот ожидает от предстоящего года.

Как все мы - ждем мира, ждем успеха, ждем процветания, ждем здоровья. Больше ничего не ждем. Больше ничего не надо.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства

Песков: Киев должен полностью вывести войска из Донбасса. 

Фото и видео: Telegram / Юнашев Live

Теги: дмитрий песков, кремль, юнашев live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии