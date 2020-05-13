В Москве назвали главным желанием - это достижение мира.

Мир, здоровье и процветание остаются главными ожиданиями от наступающего 2026 года. Соответствующее заявление журналисту из Telegram-канала "Юнашев Live" сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков. Корреспондент задал чиновнику из Кремля вопрос о том, чего тот ожидает от предстоящего года.

Как все мы - ждем мира, ждем успеха, ждем процветания, ждем здоровья. Больше ничего не ждем. Больше ничего не надо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства

Песков: Киев должен полностью вывести войска из Донбасса.

