Смелое и ответственное решение украинского руководства по Донбассу, о котором накануне в СМИ говорил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков представляет из себя полный вывод вооруженных сил армии киевского режима за пределы административных границ Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 29 декабря сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом отреагировал на вопрос корреспондентов о том, в чем может заключаться политическое решение по Донбассу в рамках мирного соглашения.

Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Юрий Ушаков заявил накануне, что Киеву следует не мешкая принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах. Российский чиновник из администрации Кремля отметил, что для окончательного прекращения боевых действий в регионе от коллег с Банковой улицы требуется политическое решение, которое касается указанных территорий.

