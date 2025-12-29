В Кремле не поддержали мнение Валентины Матвиенко о том, что жители Европы сейчас способны "снести" политиков из-за дальнейшей помощи Украине.

Гражданам стран Европейского союза придется мириться с действующими руководителями своих стран. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 29 декабря сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова председателя Совета Федерации России Валентина Матвиенко о том , что население Европы просто "снесет" таких политиков с занимаемых ими рабочих мест. В Кремле считают, что сейчас граждане стран-членов ЕС едва ли находятся в праве по "сносу" политических элит, поэтому до момента новых выборов им приходится мириться с деятельностью текущих руководителей. Корреспондент из информационного агентства "РИА Новости" задал чиновнику вопрос о том, насколько высок градус недовольства европейских жителей действующими властями и решением предоставить армии киевского режима в качестве поддержки еще 90 миллионов евро.

Насколько европейские граждане могут кого-то "снести" до следующих выборов - вряд ли у них есть такие права. Поэтому им, конечно же, придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

