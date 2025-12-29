В Кремле оценят переговоры Зеленского и Трампа после того, как глава США созвонится с Путиным.

Москва получит информацию о результатах переговоров во Флориде после нового разговора между российским президентом Владимиром Путиным и американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 29 декабря сделал официальный представитель администрации Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь объяснил, что оценить данные по результата общения лидера киевского режима Владимира Зеленского с главой Белого дома наше руководство сможет только после того, как Вашингтон предоставит Москве информацию.

Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценить. По следам этих разговоров два президента, я имею в виду президент России и президент США, договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

