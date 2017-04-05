В Кремле прокомментировали недавний выпад главы Украины с пожеланием кому-то смерти.

В Москве охарактеризовали как некультурное и озлобленное поведение рождественское выступление украинского политика Владимира Зеленского. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 25 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля оценил выступление ли дера киевского режима. Иностранец пожелал "кому-то" смерти. По словам российского чиновника, оппонент вел себя как малоадекватный человек.

Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал обсуждение урегулирования на Украине через прессу нецелесообразным.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ