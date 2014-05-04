В Кремле ответили на вопрос про документы, которые привез Дмитриев из США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обсуждение урегулирования на Украине через прессу нецелесообразным. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, могут ли прокомментировать, какие документы по урегулированию конфликта глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США. Песков отметил, что власти не могут комментировать эту информацию. Напомним, 21 декабря Дмитриев провел переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Мы по-прежнему считаем, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить, что именно привез Дмитриев. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

