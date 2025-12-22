В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ

президент Азербайджана не сможет посетить Санкт-Петербург в декабре 2025 года.

В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 22 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля оценил сообщение от иностранного новостного агентства "АзерТадж". Его авторы уточнили, что глава государства не сможет присутствовать на мероприятии в Санкт-Петербурге, намеченном на конце декабря 2025 года. В России СМИ захотели узнать, было ли такое решение из Баку неожиданным для Москвы.

Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

