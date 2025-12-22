В Кремле оценили публикацию The Reuters о желании Владимира Путина напасть на Восточную Европу.

В Москве прокомментировали сообщения о якобы планах российского руководства восстановить сферы влияния времен Советского союза. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 22 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом оценил статью иностранного новостного агентства The Reuters. Данное СМИ со ссылкой на собственные источники в американской разведке сообщило читателям о том, что у главы России якобы есть намерения по восстановлению Советской империи, нападения на страны Восточной Европы и восстановления сферы влияния СССР в Европе.

Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

