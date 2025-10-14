Дрозды-рябинники поселились в Полежаевском парке

Рябинники съедают большое количество плодов и в течение светового дня кормятся практически постоянно.

По наблюдениям садовников в Полежаевском парке в Петербурге поселились дрозды-рябинники. Для зимовки этих птиц привлекают урожаи ягод, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Рябинники съедают большое количество плодов и в течение светового дня кормятся практически постоянно. А еще у них выразительные вокальные данные: если необходимо отпугнуть врага, пернатые разражаются резкой трескотней и машут хвостами.

Подкормить дроздов-рябинников можно только ягодами, так как зимой они из яростных охотников на дождевых червей превращаются в задорных вегетарианцев. Пресс-служба петербургского комблага

Фото: пресс-служба комблага Петербурга