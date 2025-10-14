  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дрозды-рябинники поселились в Полежаевском парке
Сегодня, 13:08
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Дрозды-рябинники поселились в Полежаевском парке

0 0

Рябинники съедают большое количество плодов и в течение светового дня кормятся практически постоянно.

По наблюдениям садовников в Полежаевском парке в Петербурге поселились дрозды-рябинники. Для зимовки этих птиц привлекают урожаи ягод, сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Рябинники съедают большое количество плодов и в течение светового дня кормятся практически постоянно. А еще у них выразительные вокальные данные: если необходимо отпугнуть врага, пернатые разражаются резкой трескотней и машут хвостами. 

Подкормить дроздов-рябинников можно только ягодами, так как зимой они из яростных охотников на дождевых червей превращаются в задорных вегетарианцев.

Пресс-служба петербургского комблага 

Ранее мы рассказывали о том, что в Удельный парк прилетела пищуха. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: полежаевский парк, рябинник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии