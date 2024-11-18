Лиса стала украшением Полежаевского парка в Петербурге

В парках Петербурга настолько хорошо, что звери и птицы охотно селятся там.

В Полежаевском парке Санкт-Петербурга сотрудники заметили необычную гостью — рыжую лису. Животное наблюдало за работой садовников, а затем скрылось в глубине парка.

Как отметили в Комитете по благоустройству, появление лисы стало ярким подтверждением того, что парки города создают комфортные условия не только для людей, но и для диких животных.

Фотографии лисы, сделанные сотрудниками парка, быстро разошлись в социальных сетях, вызвав восторг у горожан. Многие отметили, что такие встречи напоминают о важности сохранения природных уголков в черте города.

Комитет по благоустройству призывает горожан бережно относиться к диким животным, не кормить их и не пытаться приблизиться, чтобы не нарушать их естественную среду обитания.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга