Зоолог объяснил, как отличить больную лису от любопытной

Илья Гомыранов назвал действия, которые надо предпринять при встрече гостьи из леса.

Российский зоолог объяснил, что делать при встрече с диким животным и как отличить больную лису от просто наглой. В беседе с журналистами телеканала "360.ru" писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, что сейчас лесные гости все чаще попадаются людям вблизи подъездов, детских площадок и парковых зонах. Эксперт добавил, что основным правилом будет не приближаться к животному ни при каких обстоятельствах. Так как лисы относятся к отряду хищных, поэтому кусают при первой же опасности. При этом человеку такой укус способен нанести серьезную травму.

Не нужно пытаться погладить лису, фотографировать с близкого расстояния или кормить ее. Зубы и челюсти у лис мощные, укус всегда приносит серьезные травмы — даже если лиса ничем не болеет. Илья Гомыранов, зоолог

Специалист назвал причину, по которой лисы выходят к людям. Одни животные привыкли к подкормке и потеряли страх перед человеком, а другие могут быть больны — и именно это и делает встречу потенциально опасной. Часто лисы выходят к человеку в городе в поисках доступной пищи, или в поисках внимания. Если вы видите лису, которая вам не знакома и которую раньше не прикармливали, то ни в коем случае не стоит приближаться к ней. Лучше будет отдалиться на безопасное расстояние. В случае, если лиса пытается подбежать все ближе, несмотря на то что вы ее отгоняете, то это животное явно с отклонениямию

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Фото: Piter.tv