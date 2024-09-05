Дикая лиса продолжает появляться в разных районах Петербурга, теперь у метро "Балтийская"

Жители снова заметили хищницу.

Дикая лиса продолжает появляться в разных районах Петербурга, вызывая удивление горожан и опасения ветеринаров. На этой неделе хищницу замечали на Васильевском острове, в Летнем саду, на Петроградской стороне и даже на проезжей части Троицкого моста. В пятницу животное было замечено у станции метро "Балтийская".

Видео с лисой, пробегающей мимо торгового комплекса "Варшавский экспресс", было опубликовано в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". В комментариях петербуржцы предупреждают об опасности: "Лисы переносят бешенство. Берегите своих питомцев и себя". По данным очевидцев, эту же или другую лису видели на Смоленской улице в Московском районе.

Специалисты отмечают, что появление диких животных в городе может быть связано с поиском пищи или расширением ареала обитания. Пока информация о нападениях на людей не поступала, но ветеринары рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контактов с дикими животными. Городские службы мониторят ситуацию с участившимися появлениями лис в черте Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что енотовидные собаки в Нижне-Свирском заповеднике устроили пристальный контроль качества фотоловушки.

Видео: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"