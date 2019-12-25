В Петербурге разыскивают домашнюю лису Киру

Хозяева ищут трёхлетнюю лису Киру.

В Санкт-Петербурге ищут домашнюю лису по кличке "Кира", которая убежала утром 8 декабря и была в последний раз замечена на Пискарёвском проспекте, сообщили владельцы животного в телеграм-канале "Мегаполис".

По словам хозяев, лиса Кира пропала около 10 утра. Животному три года, оно привито и чипировано. Владельцы просят горожан сообщать любую информацию о возможных наблюдениях и оставили контактный номер телефона для связи.

Последний раз лису видели в районе дома 144 по Пискарёвскому проспекту. Сообщение о пропаже распространено в городских сообществах, чтобы ускорить поиск.

Отмечается, что в Петербурге периодически замечают диких лис, которые подходят к жилым домам в поисках пищи, особенно в тёмное время суток.

Ранее сообщалось, что дикая лиса продолжает появляться в разных районах Петербурга, теперь у метро "Балтийская".

Фото: Telegram / "Мегаполис"