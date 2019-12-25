На жительницу Новосибирска напала лиса

Сообщается, что труп лисы нашли на территории промзоны после драки с собакой.

На жительницу Новосибирска напала дикая лиса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного Министерства природных ресурсов и экологии.

Инцидент произошел 6 ноября. Сообщается, что труп лисы нашли на территории промзоны после драки с собакой. О пострадавшей от нападения хищника горожанке пока ничего не известно. По имеющимся данным, произошла стычка между лисой и собакой.

Хозяйку собаки убедили в необходимости проверить животное на предмет заболевания, включая бешенство. Инспектор не обнаружил визуальных признаков бешенства у лисы, но окончательный вывод сделают по итогам ветеринарной экспертизы.

Ранее мы сообщали, что на юге Москвы в многоэтажке выбило стекла из-за взорвавшейся отравы для тараканов.

Фото: pxhere.com