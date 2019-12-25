  1. Главная
На юге Москвы в многоэтажке выбило стекла из-за взорвавшейся отравы для тараканов
В результате взрыва никто не пострадал.

На юге Москвы в многоэтажном доме выбило стекла из-за взорвавшейся отравы для тараканов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на Тамбовской улице. Отмечается, что в квартире на десятом этаже жилого дома решили потравить тараканов. Баллон против насекомых оставили в ванной, и он бабахнул после того, как закрыли дверь.

В пресс-службы МЧС Москвы заявили, что в результате взрыва никто не пострадал. Причиной ЧП стала разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми.

