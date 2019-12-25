Глухари в Ленобласти начали рисовать загадочные узоры

Птицы начали готовиться к весенним брачным ритуалам.

Во Всеволожском районе Ленинградской области начался сезон глухариных токов — ежегодных брачных ритуалов, во время которых эти редкие птицы собираются в одних и тех же местах, чтобы привлечь партнёров. Обычно ведущие одиночный образ жизни, глухари раз в год встречаются на токовищах, возраст которых может исчисляться десятилетиями.

Сейчас, когда в лесу ещё лежит снег, найти глухарей проще всего по их характерным следам. Птицы оставляют на снегу крупные отпечатки лап, а по бокам — ровные полосы от мощных крыльев, которые они опускают при передвижении. Эти загадочные узоры стали верным признаком начала токования, отметил биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Глухари — одни из самых крупных и редких птиц Ленинградской области. Их популяция в регионе насчитывает более 33 тысяч особей. Эти лесные красавцы занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга и остаются объектом пристального внимания учёных и любителей природы.

Ранее Piter.TV сообщал, что небо Петербурга и Ленобласти озарило северное сияние.

Фото: Каждой твари по паре | Павел Глазков