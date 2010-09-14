Небо Петербурга и Ленобласти озарило северное сияние

В ночь на 9 марта многие могли наблюдать редкое явление.

Вечером 8 марта жители Всеволожского района Ленинградской области стали свидетелями северного сияния. Очевидцы из Бугров и других населённых пунктов делились фотографиями и впечатлениями в социальных сетях и Telegram-каналах "АстроФотоБолото" и "Охотники за северным сиянием".

По данным специалистов, явление стало возможным из-за слабой магнитной бури класса G1, которая началась 9 марта после 06:00. Кр-индекс, отражающий уровень возмущений магнитосферы Земли, превысил отметку в 5 единиц.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус пояснил, что причиной стали воздействия быстрого и плотного солнечного ветра. Влияние солнечного ветра на Землю продолжится в течение оставшейся части сегодняшнего дня, а также в понедельник.

Эксперт также добавил, что в ближайшие дни магнитосфера Земли будет находиться в слабо возмущённом состоянии, однако возможны кратковременные слабые магнитные бури.

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Фото: Telegram-каналы "АстроФотоБолото" и "Охотники за северным сиянием"