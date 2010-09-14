В парке Монрепо в Выборге "расцвели" ледяные розы

Этот зимний шедевр стал уже традиционным для парка.

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк Монрепо" в Выборге продолжает удивлять своих посетителей. В честь Международного женского дня лесничий заповедника Владимир Чантурия создал необычный подарок для женщин — розы изо льда.

Этот зимний шедевр стал уже традиционным для парка. Ледяные цветы, выполненные с мастерством и любовью, символизируют красоту и хрупкость природы, а также подчёркивают уникальность зимнего пейзажа Монрепо.

"Дорогие, милые, чудесные, желаем вам, чтобы каждый день был наполнен яркими красками и приятными впечатлениями и, конечно, чтобы у вас всегда было время для прогулок в Монрепо" пресс-служба музея-заповедника

Ледяные розы стали не только символом праздника, но и напоминанием о том, что даже в холодное время года можно найти вдохновение и создать что-то прекрасное. Посетители парка могут полюбоваться этим произведением искусства, а также насладиться живописными видами зимнего Монрепо.

Ранее Piter.TV сообщал, что в честь 8 Марта "Лахта Центр" поздравил петербурженок яркой подсветкой.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Парк Монрепо"