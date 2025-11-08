Спустя два века в Ленобласть вернулся портрет владельца усадьбы Монрепо Пауля Николаи

Картину датского художника Кристиана Альбрехта Йенсена восстановили областные реставраторы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возвращении в регион портрета Пауля Николаи, владельца усадьбы Монрепо. Полотно, написанное в 1829 году, находилось в частной коллекции и было приобретено музеем-заповедником летом прошлого года. После полугодовой реставрации картина теперь выставлена в Усадебном доме, но увидеть её можно будет лишь до 16 апреля.

Портрет российского посла в Дании создал живописец Кристиан Альбрехт Йенсен. В отличие от типичных парадных портретов той эпохи, художник изобразил Пауля Николаи в камерной манере — для родных и близких. Предполагается, что работа предназначалась для его дочери, которая жила во Франции .

Работа над восстановлением уникального полотна, которому почти 200 лет, велась шесть месяцев. Специалисты Международного центра реставрации в Рождествено трудились над укреплением живописных слоёв, восстановлением позолоты рамы и сохранением ветхого подрамника с историческими пометками на французском языке .

Сейчас портрет размещён в Усадебном доме "Парка Монрепо". Экспозиция будет открыта для посетителей до 16 апреля. После этого картину отправят в фондохранилище, а затем поместят в витрину постоянной экспозиции, где она займёт своё законное место.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко