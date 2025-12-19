Дизайн-код для павильонов и рекламы внедряют в Ленобласти

Методические рекомендации включают стандарты дизайна для киосков и торговых павильонов, летних террас кафе и ресторанов, остановок общественного транспорта и рекламных вывесок.

Комитет градостроительной политики Ленинградской области принял меры для повышения эстетики городских пространств, утвердив новые Методические рекомендации. Эти рекомендации послужат ориентиром для проектирования и оформления небольших объектов инфраструктуры.

Председатель комитета Игорь Кулаков подчеркнул важность документа, отметив, что он станет практическим инструментом для упорядочивания внешнего вида городской среды без введения чрезмерных ограничений, подчеркивая уважение к городской архитектуре.

Методические рекомендации включают стандарты дизайна для киосков и торговых павильонов, летних террас кафе и ресторанов, остановок общественного транспорта и рекламных вывесок. Основная цель рекомендаций — создание единого гармоничного стиля городской застройки. Предприниматели получат четкое представление о дизайне, который гарантированно пройдет процедуру согласования, что позволит устранить хаотичную визуальную обстановку и устаревшие конструкции.

Фото: Правительство Ленобласти