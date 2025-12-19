Аудиогид появился в экспозиции музея-заповедника "Парк Монрепо"

Особое внимание администрация обращает на обязательное наличие персональных наушников для комфортного восприятия материала экскурсионного сопровождения.

Экспозиция музея-заповедника "Парк Монрепо" пополнилась новым интерактивным элементом – аудиогидом, записанным специально для посетителей известным рассказчиком Натальей Лисицей. Эту информацию подтвердили в администрации музея.

Посетителям предлагается два варианта ознакомления с аудиогидом: аренда устройства за символическую плату в размере 200 рублей или бесплатное самостоятельное пользование посредством сканирования QR-кодов в выставочных помещениях. Пользоваться сервисом можно с любого собственного гаджета.

Особое внимание администрация обращает на обязательное наличие персональных наушников для комфортного восприятия материала экскурсионного сопровождения.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Парк Монрепо"