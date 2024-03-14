В честь 8 Марта "Лахта Центр" поздравит петербурженок яркой подсветкой

Увидеть подсветку можно будет до утра 9 марта.

В честь Международного женского дня знаменитый петербургский небоскрёб "Лахта Центр" подготовил для горожан особый подарок. С 18:00 8 марта до 8:00 9 марта здание будет переливаться яркими праздничными цветами, создавая атмосферу весеннего настроения.

Кроме того, праздничную подсветку можно будет увидеть и на телебашне, которая также изменит свои привычные цвета в честь 8 Марта. Это станет ещё одним ярким акцентом в вечернем пейзаже Санкт-Петербурга. Жители и гости города смогут насладиться необычным зрелищем, сделав памятные фотографии.

Праздничная подсветка — это традиционный способ, которым "Лахта Центр" отмечает важные события и даты, добавляя городу особую атмосферу и радуя петербуржцев.

Ранее Piter.TV рассказал о топ-10 событий, на которые можно сводить своих женщин в честь 8 Марта.

Видео: Telegram-канал "Lakhta Center / Лахта Центр"