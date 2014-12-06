Международный женский день в Петербурге: топ-10 мест, где можно порадовать свою девушку

8 Марта — прекрасный повод порадовать себя и своих близких, насладившись праздничной атмосферой.

Если вы ещё не решили, как провести этот Международный женский день, Piter.TV подготовил для вас топ-10 мест, где можно отпраздновать 8 Марта в 2025 году.

1. 8 Марта в Эрмитаже

В преддверии 8 Марта государственный музей подготовил приятный сюрприз для всех своих посетителей. В этот день вход в Главный музейный комплекс и Главный штаб будет бесплатным. Именно здесь вы сможете насладиться красотой в этой прекрасный праздник.

Когда: 8 марта 2025 года

Где: Дворцовая пл., 2



2. 8 Марта в "Царском Селе"

Музей-заповедник приглашает женщин на бесплатные экскурсии, предлагая погрузиться в аристократическое прошлое. В павильоне "Дежурная конюшня" можно полюбоваться величественными каретами XVIII–XIX веков, узнать о том, как путешествовали дамы при дворе Екатерины II, а также о роскошных экипажах, созданных для царственных особ. Кроме того, в Ратной палате посетителей ждет рассказ о женщинах военного времени — о тех, кто ждал, верил, оказывал помощь и совершал маленькие подвиги.

Когда: 8 марта 2025 года

Где: ГМЗ "Царское Село", павильон "Дежурная конюшня" и Ратная палата



3. Международный женский день в Центральном атриуме ТРК "Лето"

На первом этаже пройдет fashion-съемка под названием "Я — модель". Посетительницы ТРК смогут стать моделями и насладиться процессом подготовки образа совместно со стилистами и визажистами. Участницы создадут модный лук из коллекций брендов-арендаторов ТРК Лето, а затем их ожидает профессиональная фотосессия в готовом образе.

Когда: 8 марта 2025 года с 11:00 до 19:00

Где: ТРК "ЛЕТО", Пулковское шоссе, 25, корп. 1, лит. А



4. 8 Марта на фестивале "КрАсота"

В преддверии праздника приглашают на фестиваль, посвященный образу женщины в настоящей традиционной культуре. Вы узнаете о восприятии женской красоты в разные эпохи, как менялись модные идеалы и что считалось красивым 100 лет назад.

Когда: 8 марта 2025 года с 15:00 до 21:00

Где: Молодежное пространство "Палата ремесел", Каменноостровский проспект, 64Ф



5. Выставка "Дамское счастье"

В экспозиции можно увидеть редкие гравюры и иллюстрации из модных журналов XIX века, которые иллюстрируют изменения в представлениях о красоте и элегантности. Это не просто история моды, а настоящая хроника женской культуры.

Когда: с 8 марта по 11 марта 2025 года

Где: Дом-музей П.П. Чистякова, г. Пушкин, Московское ш., 23



6. Концерт группы "Градусы"

Яркие эмоции в этот праздничный вечер может подарить вам живая музыка. Концерт наполнит вас с позитивом и ностальгии. На концерте прозвучат песни, которые уже давно покорили миллионы слушателей по всей стране.

Когда: 8 марта 2025 года, 19:00

Где: Клуб "Космонавт", Бронницкая улица, 24



7. Опера "Аида"

Подарком к международному женскому дню может стать поход в театр. Это постановка итальянского режиссёра Джанкарло дель Монако. Она перенесёт вас в древний Египет, где долг и любовь сталкиваются в драматическом противостоянии.

Когда: 8 марта 2025 года, 12:00 и 18:00

Где: Вторая сцена Мариинского театра, ул. Декабристов, 34



8. Stand-Up по-Женски

Женский юмор — это уникальное волшебство. На концерте в баре зрителей ждут откровенные шутки о любви, дружбе, работе, а также о бывших и нынешних партнёрах — без цензуры и сантиментов. Ведущей вечера станет Полина Гугунава, звезда программы "Женский стендап" на ТНТ.

Когда: 8 марта 2025 года, 19:00

Где: Beverly Hills, Руки Вверх! Бар Грибоедова



9. Концерт группы "НА-На"

Если вы хотите от души потанцевать и насладиться любимыми хитами, концерт группы "На-На" — отличный выбор. В живом исполнении вновь прозвучат полюбившиеся песни "Фаина", "Упала шляпа" и "Где ты была", ставшие настоящими народными хитами.

Когда: 8 марта 2025 года, 20:00

Где: Клуб Jagger, площадь Конституции, 2



10. Семейная программа "Пусть всегда будет мама!" в Ленинградском зоопарке



В Ленинградском зоопарке подготовлена уникальная программа, которая позволит по-новому оценить роль матерей в животном мире. Посетители смогут узнать удивительные истории о самых заботливых матерях среди животных, поучаствовать в увлекательных квестах, посетить творческие мастер-классы и насладиться праздничным конным шоу.

Когда: 8 марта 2025 года

Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1А

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"