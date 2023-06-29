В честь 8 Марта три моста Петербурга окрасятся в цвета триколора

Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура включат праздничную подсветку вечером.

В Международный женский день три знаковых моста Петербурга предстанут в цветах российского флага. Архитектурно-художественная подсветка Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура сменит привычный режим на бело-сине-красный в знак благодарности и уважения к женщинам России, сообщили в пресс-службе правительства города.

Как отметил губернатор Александр Беглов, 8 марта — символ любви, тепла, красоты и огромной благодарности за вклад женщин в развитие города и страны.

Во все эпохи российские женщины оставались не только хранительницами семейного очага, но и надёжной опорой государства. Их стойкость и милосердие, мудрость и труд — та сила, из которой испокон веков складывались большие победы, великие свершения и будущее России. Тематическое оформление мостов в цветах государственного флага — знак нашего глубокого уважения и признательности петербурженкам за доброту, заботу и нежность. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Особый режим подсветки включится в 18:50 8 марта и будет радовать жителей и гостей города до 7:30 9 марта. Управление подсветкой будет осуществляться автоматически из диспетчерской СПб ГБУ "Ленсвет".

