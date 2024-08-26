Петербургские коммунальщики изготовили и передали более 440 полевых печей-буржуек в зону СВО

"Буржуйки" изготавливают в свободное время, они помогают бойцам обогреваться, сушить вещи и готовить еду.

Специалисты петербургской Аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета изготовили и передали подразделению морской пехоты в зоне СВО 20 фронтовых печей-буржуек. Всего с начала специальной военной операции бойцам направлена 441 печь, из них 70 — уже в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Изготовлением печей для участников СВО сотрудники службы занимаются с лета 2023 года на добровольной основе в свободное от основной работы время. Фронтовые печи эффективно обогревают помещения, позволяют подогревать пищу и воду, сушить обмундирование. Они компактны, просты в установке и удобны в эксплуатации.

С первых дней СВО поддержка её участников, членов их семей, действующей армии, жителей освобождённых территорий — в центре внимания городского правительства. Мы в Петербурге заботимся о ветеранах боевых действий и их семьях. Сформировали современную систему медицинской и психологической реабилитации, помогаем их родным и близким. Также мы поддерживаем наших защитников непосредственно в зоне СВО. Петербуржцы собирают и отправляют на фронт письма, детские рисунки и гуманитарную помощь. Полевые печи облегчают фронтовой быт и дают бойцам возможность сосредоточиться на полноценном выполнении боевых задач. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный

В Петербурге действует комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей. Среди мер — единовременные денежные выплаты, услуги "социальной няни" и другие.

Особое внимание уделяется детям мобилизованных и добровольцев. Для них предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, школы и городские колледжи, бесплатное питание в дошкольных учреждениях, бесплатные путёвки в лагеря отдыха и оздоровления, а также бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для детей и подростков до 18 лет.

Петербург первым в России ввёл институт социальных кураторов, которые занимаются поддержкой и персональным сопровождением семей участников СВО. Кураторы помогают решать любые вопросы — от получения медицинских услуг и психологической помощи до устройства в детский сад, школу или организации досуга.

