Задача выполнена военнослужащими "Севера" и "Юга" на СВО в Сумской области и ДНР.

Вооруженные силы России от 17 марта освободили из-под контроля киевского режима населенные пункты Сопычь и Каленика, размещенные на территории Сумской области и Донецкой народной республики соответственно. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Такими данными с журналистами поделились официальные сотрудники пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Боевая задача реализована силами "Северной" и "Южной" группировками войск.

"Севером" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны около Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовки и Кучеровки в Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ у Верхней Писаревки, Избицкого, Волчанских Хуторов, Веселого и Удов.

Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств. пресс-служба Минобороны РФ

Противники лишились до 200 военнослужащих, бронетранспортера М113 американского производства четырех орудий полевой артиллерии и десяти автомобилей за минувшие сутки в зоне ответственности "Юга". Бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты, расположенных в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Новоселовка, Александровка и Славянск. Дополнительно поражены два склада со снарядами и шесть складов с материальными средствами.

Дроноводы "Днепра" уничтожили замаскированное орудие в Херсонской области.

