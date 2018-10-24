Дроноводы "Днепра" уничтожили замаскированное орудие в Херсонской области

Владимир Сальдо опубликовал сведения о продвижении "Днепра" по линии соприкосновения.

Российские операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ликвидировали на территории Херсонской области в рамках выполнения задач по специальной военной операции замаскированное артиллерийское орудие Д-20, расположенное противником на правом берегу реки Днепр. Соответствующими данными поделился через социальные сети глава нового региона нашей страны Владимир Сальдо со ссылкой на видеозапись с представителем пресс-службы "Днепра". Известно, что в ходе ведения воздушной разведки тылового района армии киевского режима оператором разведывательного БПЛА нашел замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие Д-20. Далее расчету ударных БПЛА поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной цели врага.

Специалисты выдвинулись на заранее подготовленную позицию и приступили к работе. Операторы FPV-дронов методично и точно нанесли огневое поражение вражескому орудию, как беспилотниками, управляемыми по радиосигналу, так и по оптоволоконным кабелям связи сообщение от Минобороны России

В Минобороны России добавили, что уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля. Отключение терминалов западного производства не повлияло на систему управления дронами различного типа. ВСУ пытались противодействовать российским бойцам за счет включения систем радиоэлектронной борьбы, но в результате расчеты ударных и разведывательных БПЛА 49-й общевойсковой армии ВС РФ продолжают совместно выполнять поставленные задачи.

ВС РФ освободили Бобылевку в Сумской области и Веселянку в Запорожской области.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо