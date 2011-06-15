  1. Главная
ВС РФ освободили Бобылевку в Сумской области и Веселянку в Запорожской области
Сегодня, 13:46
244
lesjasap

Задачи реализованы бойцами "Севера" и "Днепра" в ходе СВО.

Вооруженные силы России от 3 марта освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Бобылевка,расположэенный на территории Сумской области, а также Веселянку в Запорожской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Такими данными с журналистами поделились официальные сотрудники пресс-службы министерства по обороне через социальные сети.  Боевая задача реализована силами "Западной" группировки войск. 

Известно, что "Север" продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Военнослужащие продвигаются вперёд  по линии соприкосновения и вытесняют силы противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Вооруженные силы Украины потеряли на оперативном направлении за минувший день свыше 205 человек убитыми и ранеными, бронированный транспортер, 23 автомобиля и 155-миооиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана". Дополнительно силами ВС РФ у противника уничтожены пять складов со снарядами и пять складов с материальными средствами. Удалось нанести поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, находившихся вблизи Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки. "Днепр" нанес поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ, расположившихся в районах населенных пунктов Камышеваха и Малокатериновка  в Запорожье.

Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Минобороны России

Теги: бобылевка, веселянка, всу, запорожская область, запорожье, минобороны, сво, сумская область
